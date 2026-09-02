Профессор Катасонов: «Все под контролем», «Никаких проблем», «Ситуация стабильная»…

Такое впечатление, что в одной из «башен Кремля» есть тайное Министерство правды Валентин Катасонов На фото: здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве.
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