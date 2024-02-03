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Мы соседи по планете

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Как были устроены «шведские семьи» донских казаков до появления «духовных скреп»

Как были устроены «шведские семьи» донских казаков до появления «духовных скреп»

Донские казаки не всегда жили крепкими православными семьями. В XVI–XVII столетиях моногамия была не самым подходящим типом отношений в казачьих вольницах и часто практиковали групповое сожительство, когда одна женщина состояла в отношениях с несколькими мужчинами.

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Махамбет Толеугазин
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