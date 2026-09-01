Букет к школе стал дороже на 9% за год, но родители нашли способ сэкономить

Букет для первоклассника и выпускника в этом году стал заметно дороже. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость цветочного набора к 1 сентября достигла 4,3 тысячи рублей — это на 9% больше, чем годом ранее.
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