Военное обозрение

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«Снарядного голода не будет»: Источник раскрыл объёмы производства артиллерийских снарядов в России

«Снарядного голода не будет»: Источник раскрыл объёмы производства артиллерийских снарядов в России

Заявления западных и украинских политиков, а также прессы о якобы нехватке снарядов в российской армии не состоятельны, ВПК России производит необходимое для ведения боевых действий количество артиллерийских боеприпасов.

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