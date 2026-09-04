В Тамбове в ДТП погиб 71-летний пешеход

В Тамбове в ДТП погиб пешеход. Авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Колхозной. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 69-летний водитель автомобиля "Uaz Patriot" сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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