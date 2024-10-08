Зачем в лифтах вешают зеркала: несколько совершенно не очевидных причин

Сегодня сложно найти пассажирский лифт, в котором не было бы зеркала. Это очень удобно, ведь женщина по пути на работу может поправить прическу или макияж, а мужчина, направляющийся домой, заметить губную помаду на воротнике.
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