В России растет спрос на обучение в православных школах

В Москве 1 сентября порог таких школ переступили 3300 детей — это на 300 человек больше, чем годом ранее В России наблюдается увеличение популярности православных школ.
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