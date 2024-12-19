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    арабы кого угодно за деньги продадутСаудовская Аравия...

Саудовская Аравия сильно увеличила экспорт нефти, обвиняя Россию в нарушении квот ОПЕК+

Саудовская Аравия сильно увеличила экспорт нефти, обвиняя Россию в нарушении квот ОПЕК+

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в октябре вырос до трехмесячного максимума, об этом свидетельствуют свежие данные агентства «Инициативы по сбору показателей совместных организаций» (JODI), опубликованные в среду.

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Модест
арабы кого угодно за деньги продадут
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