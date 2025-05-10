Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Кубышко принял участие в торжественном закрытии VIII военно-спортивного сбора «Наследники Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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