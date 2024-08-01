Поздравляем любимую доченьку Пак Милану с 18 -летним! Оставайся такой же доброй, честной,милой.Мы тебя любим и гордимся тобой!!! твои папа,мама,брат Денис и сестрёнка Кристина.
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Поздравляем любимую доченьку Пак Милану с 18 -летним! Оставайся такой же доброй, честной,милой.Мы тебя любим и гордимся тобой!!! твои папа,мама,брат Денис и сестрёнка Кристина.