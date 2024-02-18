Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник

Bogdan Stupin

"...Войска вывести и пусть с ними грузины общаться станут..вот тогда и похохочем". В том и беда, что "хохотаться" будут аборигены, большинству которых глубоко наплевать - турки ли, грузины ли ими командуют. А уж сотня-другая американцев в "правительстве" мандариновой страны и вовсе никого там не обидит... А вот у нас под боком образуется еще одна "незалежная". Со всеми аналогичными первой замашками...