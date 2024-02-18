Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник

Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник

Вчера МИД РФ сделал следующее заявление в отношении Абхазии: Ключевое здесь "создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей, прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников".

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;...Войска вывести и пусть с ними грузины общаться станут..вот тогда и похохочем&quot;. В том и беда, что &quot;хохотаться&quot; будут аборигены, большинству которых глубоко наплевать - турки ли, грузины ли   ими командуют. А уж сотня-другая американцев в &quot;правительстве&quot; мандариновой страны и вовсе никого там не обидит...  А вот у нас под боком образуется еще одна &quot;незалежная&quot;. Со всеми аналогичными первой замашками...
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7 час.
Геннадий
&quot;...Абхазия ... долго просились в состав РФ...&quot;  - а Вы, Машуня, Уверены в этом?!! ...ничего не путаете? Вы бывали в Абхазии??
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3 час.
Игорь Максаков
Абахазия, как тот Иван, не помнящий родства. Сколько им сделали, а они добра не помнят. А так нельзя.
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3 час.

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