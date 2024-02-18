Вчера МИД РФ сделал следующее заявление в отношении Абхазии: Ключевое здесь "создаёт риски для безопасности большого количества иностранных гостей, прибывающих на абхазские курорты, о чём мы вынуждены предупредить наших соотечественников".
Мгновенная кара за наглость. Россия лишает Абхазию помощи и закручивает денежный краник
Комментарии
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Bogdan Stupin
"...Войска вывести и пусть с ними грузины общаться станут..вот тогда и похохочем". В том и беда, что "хохотаться" будут аборигены, большинству которых глубоко наплевать - турки ли, грузины ли ими командуют. А уж сотня-другая американцев в "правительстве" мандариновой страны и вовсе никого там не обидит... А вот у нас под боком образуется еще одна "незалежная". Со всеми аналогичными первой замашками...
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7 час.
Геннадий
"...Абхазия ... долго просились в состав РФ..." - а Вы, Машуня, Уверены в этом?!! ...ничего не путаете? Вы бывали в Абхазии??
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3 час.
Игорь Максаков
Абахазия, как тот Иван, не помнящий родства. Сколько им сделали, а они добра не помнят. А так нельзя.
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3 час.
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