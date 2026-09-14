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Туман накроет Москву и область

Туман накроет Москву и область

По прогнозам синоптиков, в Москве и области ночью и утром 15 сентября ожидается туман с видимостью 200 – 700 м, предупреждают в столичном и подмосковном главках МЧС, в соцсетях столичного Комплекса городского хозяйства 14 сентября 2026 года, в понедельник.

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