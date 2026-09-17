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Регионы России

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Сербские парламентарии в Великом Новгороде

Сербские парламентарии в Великом Новгороде

15–16 сентября Новгородскую область с рабочим визитом посетили депутат Народной скупщины Республики Сербии, председатель Комитета по вопросам диаспоры Драган Станоевич, журналист-международник Надежда Сасс и научный руководитель ассоциации Фребель-педагогики, к.

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