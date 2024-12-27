Что ожидает все знаки в финансовой сфере с 30 декабря по 5 января 2025 года согласно гороскопу Алёна ЮрьеваПоследняя неделя 2024 года и начало 2025 года несут в себе не только завершение старого этапа, но и начало новых финансовых возможностей.