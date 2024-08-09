“Насекомое”, – Вика Цыганова “пожалела” Максима Галкина*

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Россия. Москва. Певица Вика Цыганова на пресс-конференции, посвященной старту кругосветного плавания Федора Конюхова на весельной лодке.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Я на стороне правды, а её огласила Вика. Кумиры страны взлетели так высоко, что закружилась голова, в которую ударила дурная кровь. Решили в Россию занести вирус запада, к которому тяготеют давно. Это оказалось не только желаемо, но и выгодно. А получилась русская крылатая фраза: &quot;Высоко взлетели, но низко сели&quot;. Так низко, что в полёте сломали крылья. А бескрылые они никому не нужны. И сделали это сами без чьей-либо помощи.
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