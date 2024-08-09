“Насекомое”, – Вика Цыганова “пожалела” Максима Галкина*

Надежда Белугина

Я на стороне правды, а её огласила Вика. Кумиры страны взлетели так высоко, что закружилась голова, в которую ударила дурная кровь. Решили в Россию занести вирус запада, к которому тяготеют давно. Это оказалось не только желаемо, но и выгодно. А получилась русская крылатая фраза: "Высоко взлетели, но низко сели". Так низко, что в полёте сломали крылья. А бескрылые они никому не нужны. И сделали это сами без чьей-либо помощи.