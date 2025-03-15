Серия взрывов прогремела в одном из городов на Украине

Власти города Сумы заявили, что в ночь на 15 марта в городе раздалось 11 взрывов В ночь на субботу на территории Сум прогремело 11 взрывов, написал исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь на странице Сумского городского совета в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии