Из украинского плена вернулись 20 прикамцев, включая экс-мэра Чайковского

«В общем списке оказалось 20 наших земляков. Домой вернулись бойцы-контрактники в том числе из Перми, Кудымкара, Горнозаводска, Кунгура, Чайковского, поселка Октябрьский», — рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
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