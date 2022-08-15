Россияне не готовы к снижению своей зарплаты

Около 38% россиян не готовы терять часть зарплаты ради приема на работу. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Около 38% россиян не готовы терять часть зарплаты ради приема на работу. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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