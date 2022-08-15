Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сыромятников
    Против меня ещё санкции не ввели. Обидно блин!В администрации п...
  • Юзэф Ястремский
    странно,что у нас, такого нет.а ещё ругают нашу страну ,,на чём свет стоит"!Мошенники придума...
  • валентина пожиленко
    Давно уже нужно было запретить чиновникам иметь недвижимость и деньги за рубежом и не только в странах НАТО. А то вед...Российским чиновн...

Россияне не готовы к снижению своей зарплаты

Около 38% россиян не готовы терять часть зарплаты ради приема на работу. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх