Эксперт по безопасности детей о запрете видеоигр с агрессивными сюжетами: «Начните c себя»

В России могут запретить компьютерные игры со сценами насилия. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале: в январе планируется принять решение о защите граждан от деструктивного контента.
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