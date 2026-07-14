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Русский Днепропетровск

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«Провал операции Паутина-2»: ФСБ накрыла явки в Подмосковье, Челябинске, Ростове

«Провал операции Паутина-2»: ФСБ накрыла явки в Подмосковье, Челябинске, Ростове

Герман Галкин 14 июля 2026 г., 13:30   Во время задержаний один террорист убит, несколько задержаны 14 июля сотрудники ФСБ сорвали операцию украинских ….

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