Нефть держит цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и решений ОПЕК+ Наталья МарковаЦены на нефть оставались почти неизменными 5 декабря из-за неопределенности вокруг добровольных сокращений добычи стран ОПЕК+ (ОПЕК и их союзники), продолжающегося напряжения на Ближнем Востоке и слабых экономических данных из США.