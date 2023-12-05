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Нефть держит цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и решений ОПЕК+

Нефть держит цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и решений ОПЕК+

Нефть держит цену на фоне напряженности на Ближнем Востоке и решений ОПЕК+ Наталья МарковаЦены на нефть оставались почти неизменными 5 декабря из-за неопределенности вокруг добровольных сокращений добычи стран ОПЕК+ (ОПЕК и их союзники), продолжающегося напряжения на Ближнем Востоке и слабых экономических данных из США.

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