«Сбежали без гроша в кармане»

НИКТО и НИЧЕГО от Украины не получит!! ДАВАТЬ НЕЧЕГО... ВСЕ УЖЕ ДАВНО РАЗВОРОВАНО!!

Анастасия Гончарова

крысо-наркоши решили подзаработать,но получилась осечка ,это вам не с дикими племенами в джунглях воевать,это Россия и тут всякий кто придет с оружием получит отличных пизд... лей, а потом подохнет и всё это совершенно бесплатно!!!😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺