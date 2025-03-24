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«Сбежали без гроша в кармане»

«Сбежали без гроша в кармане»

Итальянская il Fatto Quotidiano рассказала о незавидной судьбе колумбийских наёмников, решивших заработать на убийстве русских.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Место им на разминировании.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
НИКТО и НИЧЕГО от Украины не получит!!    ДАВАТЬ НЕЧЕГО... ВСЕ УЖЕ ДАВНО РАЗВОРОВАНО!!
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1 д.
Анастасия Гончарова
крысо-наркоши решили подзаработать,но получилась осечка ,это вам не с дикими  племенами в джунглях воевать,это Россия и тут всякий кто придет с оружием получит отличных пизд... лей, а потом подохнет и всё это совершенно бесплатно!!!😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 д.
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