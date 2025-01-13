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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» вывела из обращения 12-й номер Эрика Стаала. Он 4-й игрок клуба, удостоенный такой чести

«Каролина» вывела из обращения 12-й номер Эрика Стаала. Он 4-й игрок клуба, удостоенный такой чести

Церемония состоялась перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».  В прошлом году 40-летний экс-нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершил карьеру как игрок «Харрикейнс».

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