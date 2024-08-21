Эксперт проекта «Моифинансы.рф» Сергейчик: не во всех ситуациях стоит соглашаться на повышение лимита по кредитной карте

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему не во всех ситуациях стоит соглашаться на повышение лимита по кредитной карте.
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