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Пушков оценил требование американского сенатора прекратить финансирование киевского режима

Пушков оценил требование американского сенатора прекратить финансирование киевского режима

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил требование американского сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса прекратить финансирование киевского режима.

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