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Русская весна

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Иран готовит мощную атаку на Израиль — WSJ

Иран готовит мощную атаку на Израиль — WSJ

Власти Ирана готовят новую мощную атаку на Израиль, подробности сообщает The Wall Street Journal. Планируется использовать более мощные боеголовки и «другое» оружие, которое не применялось во время предыдущих обстрелов, пишет WSJ.

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