У российских врачей выросли зарплаты

Средние зарплаты врачей в первом полугодии текущего года превысили 100 тысяч рублей в почти половине регионов России, что значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда таких субъектов было чуть больше четверти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии