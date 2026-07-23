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Оргкомитет Олимпиады-2028 опубликовал регламент теннисного турнира

Оргкомитет  Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе опубликовал регламент теннисного турнира. Соревнования пройдут на харде с 19 по 28 июля – сразу после завершения «Уимблдона».

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