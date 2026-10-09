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Социальный контракт для риелтора: как запустить частную практику в недвижимости без вложений

Социальный контракт для риелтора: как запустить частную практику в недвижимости без вложений

Идея начать карьеру в сфере недвижимости часто упирается в банальное отсутствие денег на раскрутку. Кажется, что без солидного рекламного бюджета, оборудованного офиса и дорогой техники пробиться невозможно.

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