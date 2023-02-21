Комитет гордумы согласился отказаться от полномочий по регулированию тарифа на проезд в транспорте

Теперь стоимость проезда в общественном транспорте будут устанавливать власти Перми.Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию одобрил передачу полномочий по утверждению тарифов на проезд в общественном транспорте мэрии города.
Теперь стоимость проезда в общественном транспорте будут устанавливать власти Перми.Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию одобрил передачу полномочий по утверждению тарифов на проезд в общественном транспорте мэрии города.
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