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Фриц о речи Тиафу на свадьбе Пола: «Никогда не видел Фо таким серьезным»

Томми Пол и Тэйлор Фриц в интервью Tennis Channel рассказали, какие эмоции испытали на свадьбе Пола.

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