69-летний рыбак погиб на пруду села Кизнер из-за тонкого льда

69-летний мужчина трагически погиб во время рыбалки на пруду села Кизнер в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, уточнив, что его личные вещи, автомобиль и рыбацкие снасти были найдены на берегу водоема.
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