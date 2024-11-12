69-летний рыбак погиб на пруду села Кизнер из-за тонкого льда

69-летний мужчина трагически погиб во время рыбалки на пруду села Кизнер в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, уточнив, что его личные вещи, автомобиль и рыбацкие снасти были найдены на берегу водоема.