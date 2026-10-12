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ФедералПресс

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Магнитные бури обрушатся на Нижегородскую область

Магнитные бури обрушатся на Нижегородскую область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября, ФедералПресс. Две волны геомагнитных возмущений ожидаются в Нижнем Новгороде и области во второй половине октября.

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