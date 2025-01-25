Пушков заявил, что поддержка Украины не является приоритетом для Трампа

REUTERS/Jonathan Ernst Решение американского лидера Дональда Трампа приостановить финансовую поддержку Украины свидетельствует о том, что помощь Киеву не является приоритетом для США, сообщил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
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