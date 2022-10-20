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Заварухин про 1:3 от СКА: «Не все игроки «Автомобилиста» были готовы к этому матчу и скоростям. Плохо сыграли под своими воротами»

Николай Заварухин подвел итоги матча против СКА (1:3). «Очень жаль, что не все игроки были готовы к этому матчу и скоростям.

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