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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Западе уверены, что Залужный может победить Зеленского на выборах

На Западе уверены, что Залужный может победить Зеленского на выборах

РИМ, 24 декабря, ФедералПресс. Авторы западного издания IL Fatto Quotidiano уверены, что главком ВСУ Валерий Залужный может составить серьезную конкуренцию комику Владимиру Зеленскому на президентских выборах.

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