На Западе уверены, что Залужный может победить Зеленского на выборах

РИМ, 24 декабря, ФедералПресс. Авторы западного издания IL Fatto Quotidiano уверены, что главком ВСУ Валерий Залужный может составить серьезную конкуренцию комику Владимиру Зеленскому на президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии