В Иванове начальник цеха предприятия получил более полумиллиона рублей подкупа

Суд установил, что подсудимый, занимая должность начальника цеха на ивановском предприятии, за незаконное денежное вознаграждение содействовал представителю организации-подрядчика в беспрепятственном подписании актов приемки работ по договорам на ремонт помещений предприятия.
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