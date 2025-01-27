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Ивановские новости

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В Иванове начальник цеха предприятия получил более полумиллиона рублей подкупа

В Иванове начальник цеха предприятия получил более полумиллиона рублей подкупа

Суд установил, что подсудимый, занимая должность начальника цеха на ивановском предприятии, за незаконное денежное вознаграждение содействовал представителю организации-подрядчика в беспрепятственном подписании актов приемки работ по договорам на ремонт помещений предприятия.

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