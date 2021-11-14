Предлагаю не платить, а брать со "звезд" деньги за участие в ток-шоу

Они так надоели ,просто удивляюсь!!! Как эта безталанная лошадь Шукшина со своим выводком осточертела. Ну , вышла ты замуж за этого татарского дебила ,живи себе,корми своих разбросанных по свету брошенных дочек и не позорься. Шукшин давал тебе роли и , слава Богу! Теперь-то что ты бесишься. Вы нам не нужны,вы просто нам обрыдли " ВЕЛИКИЕ " Поели и..... в загородку.

anna_n8mailru Надежда Антошкина

Как не стыдно все свои семейные сплетни выносить для постирушек всей стране? Ну кого это вообще интересует? Раньше, в СССР мы смотрели на артистов как на высшую культуру. Брали с них примеры для жизни, общения, поведения. И их никто не рекламировал. А сейчас испачкали свои исподнии рубахи и вывешивают для всех - на те, нюхайте, ПОЗОР!!!