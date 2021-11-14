Наталия Ефимова У меня тут революционное предложение к телеканалам - давайте не звездам погорелых театров платить за участие в эфирах, а с них брать по полной программе.
Предлагаю не платить, а брать со "звезд" деньги за участие в ток-шоу
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Светлана Сергиенко
Они так надоели ,просто удивляюсь!!! Как эта безталанная лошадь Шукшина со своим выводком осточертела. Ну , вышла ты замуж за этого татарского дебила ,живи себе,корми своих разбросанных по свету брошенных дочек и не позорься. Шукшин давал тебе роли и , слава Богу! Теперь-то что ты бесишься. Вы нам не нужны,вы просто нам обрыдли " ВЕЛИКИЕ " Поели и..... в загородку.
+++++++++++++++++++Да ужжжж...ОСТОЧЕРТЕЛИ фигляры.
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12 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Как не стыдно все свои семейные сплетни выносить для постирушек всей стране? Ну кого это вообще интересует? Раньше, в СССР мы смотрели на артистов как на высшую культуру. Брали с них примеры для жизни, общения, поведения. И их никто не рекламировал. А сейчас испачкали свои исподнии рубахи и вывешивают для всех - на те, нюхайте, ПОЗОР!!!
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12 час.