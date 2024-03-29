Муж не верит в переходный возраст: при нем дочь всегда просто шёлковая— …С младенчества так было у нас с дочкой: со мной она делала, что хотела, веревки из меня вила! – рассказывает тридцативосьмилетняя Оксана.
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