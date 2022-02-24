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Чемпионат мира среди юниоров. Индивидуальная гонка. Блинов стартует 12-м, Корнев – 30-м, Ковалев – 63-м, Зубарев – 77-м

Сегодня на чемпионате мира среди юношей и юниоров в Солджер Холлоу юниоры выступят в индивидуальной гонке.

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