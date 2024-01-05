Представлен смартфон Honor X50 GT — чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 16 Гбайт ОЗУ по цене от $280 Комп...

Представлен смартфон Honor X50 GT — чип Snapdragon 8+ Gen 1 и 16 Гбайт ОЗУ по цене от $280Компания Honor официально представила смартфон X50 GT, который потенциально может стать одним из лучших устройств в своём ценовом сегменте.
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