Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что американские переговорщики уже около полутора лет подталкивают Украину к капитуляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Херсонской обла...
- ЛЛ Глава Nvidia Джен...
- ГБ В Одессе паника, ...
Только такая конченная дура как кая может думать, что у хуiва есть другие варианты.