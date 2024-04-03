Танк Т-90А уничтожил наблюдательный пункт и блиндаж ВСУ под Купянском

На купянском направлении ВСУ лишились наблюдательного пункта и блиндажа в результате удара российского танка Т-90А, сообщает Telegram-канал «Известий»По словам корреспондента издания Александра Федорчака, танк был задействован для подавления пулеметной точки противника, доставлявшей неудобства российской пехоте.
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