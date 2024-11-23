В труху иль не в труху? Вот в чем вопрос...

Игорь Кузнецов

"Бахальщиков" у нас хватает, они как с соседями по участку будут воевать? Давай сарай и хату подожжём, наша то не сгорит, хоть и рядом стоит. Украина - "полилон". Ещё при Трампе в 2019 году США вышли из Договора по РСМД, ясно что "Орешник" начали срочно делать. Теперь "болванка" со скоростью 10 Мах летит с высоты 100 км. Это как "рисовали" со спутников вольфрамовыми стержнями "поливать". Если не остановят эскалацию, проведём испытание ещё чего-то. А по объектам НАТО в США и Европе ударим тогда, когда Генштаб просчитает и президент нажмёт "красную кнопку". Конечно уже не "болванками" для устрашения.