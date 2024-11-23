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В труху иль не в труху? Вот в чем вопрос...

В труху иль не в труху? Вот в чем вопрос...

КВАДРАТУРА  КРУГА Ну, а теперь они будут испытывать на прочность нашу обновленную Доктрину. Уже начали, собственно.

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Комментарии
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Василий Топчий
Ленин, который приехал в немецком опломбированном вагоне.
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
ВСЕ ШАХТЫ? Вы это точно знаете?
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12 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Бахальщиков&quot; у нас хватает, они как с соседями по участку будут воевать? Давай сарай и хату подожжём, наша то не сгорит, хоть и рядом стоит. Украина - &quot;полилон&quot;. Ещё при Трампе в 2019 году США вышли из Договора по РСМД, ясно что &quot;Орешник&quot; начали срочно делать. Теперь &quot;болванка&quot; со скоростью 10 Мах летит с высоты 100 км. Это как &quot;рисовали&quot; со спутников вольфрамовыми стержнями &quot;поливать&quot;. Если не остановят эскалацию, проведём испытание ещё чего-то. А по объектам НАТО в США и Европе ударим тогда, когда Генштаб просчитает и президент нажмёт &quot;красную кнопку&quot;. Конечно уже не &quot;болванками&quot; для устрашения.
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2 час.

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