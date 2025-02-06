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Госдума инициирует контроль за геймерами: новые меры ограничения доступа к видеоиграм

Госдума инициирует контроль за геймерами: новые меры ограничения доступа к видеоиграм Юлия ЧелкановаВ последнее время в российском законодательстве все чаще поднимаются вопросы о контроле за видеоиграми и поведением геймеров.

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