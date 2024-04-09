На 7% сократилась добыча полезных ископаемых в Татарстане Республика в составе РФ за первые два месяца 2024 года сократила добычу полезных ископаемых.
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На 7% сократилась добыча полезных ископаемых в Татарстане Республика в составе РФ за первые два месяца 2024 года сократила добычу полезных ископаемых.
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