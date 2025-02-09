Из чего состоит День Апростохорошо, который мы обязательно отмечаем сегодня? Ловите список поводов почувствовать себя чуть-чуть счастливее: *️⃣Международный день пиццы *️⃣День шоколада *️⃣День чтения в ванной *️⃣День формирования здоровых привычек *️⃣День бейгла с лососем *️⃣День манги *️⃣День "супер куриного крылышка" *️⃣Всемирный день брака То есть если вы сегодня схомячите кусочек пиццы или шоколадку, обнимите мужа/жену, решите бросить курить, вот уже и маленькая радость, вот уже и праздник.