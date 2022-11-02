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Серхио Рамос: «Мечтаю вернуться в сборную Испании и сыграть на ЧМ-2022»

Серхио Рамос признался, что мечтает сыграть за сборную Испании на ЧМ-2022. «Все знают, как много значит возможность защищать эти цвета.

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