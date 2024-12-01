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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба об интересе «Зенита»: «Во время Кубка Америки были контакты с агентом, лично ни с кем не общался. Приятно, когда звонят практически из всех лиг – это мотивирует»

– Насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас? – Да, но не напрямую. Все решалось через агента.

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