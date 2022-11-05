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«ПСЖ» предлагает Маркиньосу продлить контракт до 2027-го

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Маркиньосом. Парижский клуб предлагают защитнику подписать соглашение сроком до 2027 года, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

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